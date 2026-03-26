Milli Güreşçiler Bulgaristan'da 6 Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda milli güreşçiler 6 madalya kazandı.
Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Dan Kolov - Nikola Petrov Turnuvası'nda milli güreşçiler, ilk gün müsabakalarında mindere çıkarak 6 madalya topladı. Kadınlar, serbest stil ve grekoromen stil kategorilerinde mücadele eden sporcular, kürsüye çıkarak turnuvaya başarılı bir başlangıç yaptı.
Kadınlar
65 kg - Beyzanur Akkuş (Altın)
Grekoromen Stil
63 kg - Enes Başar (Altın)
55 kg - M. Emin Çakır (Gümüş)
72 kg - Selçuk Can (Bronz)
Serbest Stil
79 kg - Okan Tahtacı (Gümüş)
92 kg - Fatih Altınbaş (Gümüş) - İSTANBUL
