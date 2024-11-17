Spor

Milli güreşçiler, Ermenistan'da yarın başlayacak Ordulararası Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 18-24 Kasım tarihlerinde başkent Erivan'da düzenlenecek.

Organizasyonda dünya şampiyonu milli güreşçiler Burhan Akbudak ve Ali Cengiz de mindere çıkacak.

Milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Grekoromen: Muhammet Emin Çakır (55 kilo), Ekrem Öztürk (60 kilo), Kerem Kamal (63 kilo), Veysel Sarıkurt (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Ali Cengiz (87 kilo), Muhittin Sarıçiçek (97 kilo), Muhammet Hamza Bakır (130 kilo).

Serbest stil: Engin Çetin (57 kilo), Sedat Özdemir (61 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Enes Uslu (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Muhammet Akdeniz (79 kilo), Arif Özen (92 kilo), İbrahim Çiftçi (97 kilo), Adil Mısırcı (125 kilo).