Milli Güreşçiler Macaristan\'da Turnuvaya Çıkıyor

Milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenecek turnuvada madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı güreşçiler, başkent Budapeşte'de yarın başlayacak ve Dünya Güreş Birliğinin (UWW) Sıralama Serisi takviminde yer alan Polyak Imre ve Varga Janos Anma Turnuvası'nda mindere çıkacak.

Türkiye, serbest stil, kadınlar ve grekoromen stil kategorilerinde toplam 20 sporcuyla temsil edilecek.

Serbest stil milli takımında 61 kiloda Tolga Özbek, 70 kiloda Ahmet Duman, 74 kiloda Muhammed Beşir ile Cüneyt Budak, 86 kiloda Alperen Atar, 92 kiloda Fatih Altunbaş, 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak ve Süleyman Karadeniz, 125 kiloda ise Hakan Büyükçıngıl mindere çıkacak.

Kadınlar Milli Takımı'nda ise 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Süleyman ve 68 kiloda Nesrin Baş mücadele edecek.

Grekoromen stilde ise 60 kiloda Enes Başar, 63 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Fatih Bozkurt mindere çıkacak.