Milli halterci Nuray Güngör Levent'in yeni hedefi İslami Dayanışma Oyunları Açıklaması

Bu yıl Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda 1 altın, 2 gümüş, 19. Akdeniz Oyunları'nda da 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan milli sporcu Nuray Güngör Levent, İslami Dayanışma Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.

Nuray Güngör Levent, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'ndaki performansını ve yeni hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Bu sezonun kendisi için gayet güzel geçtiğini belirten milli sporcu, "Mayıs ayında Arnavutluk'taki Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmuştum. Cezayir'de 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandım. 2018'de İspanya'da yapılan Akdeniz Oyunları'nda ise kendi kategorimde 64 kiloda yarışmıştım, orada kendi kategorimde kendi rakiplerim vardı. Fakat Cezayir'de kendi kategorim olmadığından, bir üst kategori olan 71 kiloda yarışmak zorunda kaldım, Ancak yine de güzeldi. Ülkeme 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandırdığım için mutluyum. Zor olanı başardık diyebilirim." şeklinde konuştu.

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda 64 kiloda daha başarılı sonuçlar aldığını dile getiren Nuray, "İspanya'da kendi kategorimde yarışmıştım ve 1 altın, 1 gümüş madalya kazanmıştım. Burada da aynı kiloda yarışsaydım, bu sefer ülkeme 2 altın madalya getirebilirdim." dedi.

Bu yılın kendisi için iyi geçtiğini dile getiren ay-yıldızlı sporcu, şöyle devam etti:

"Bu sezon ilkleri yaşıyorum. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyamı kazandım. Akdeniz Oyunları'nda da kendi kategorimde yarışmadığım halde güzel bir derece yapıp, madalyalar elde ettim. 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra kendime ve rahatsızlık yaşayan babama çok büyük sözler verdim. Bu sözleri yerine getirmeye yavaş yavaş başladım ki inşallah bu serüvenimiz hiç aksaklığa uğramaz. Tabii arada aksaklıklar da olabilir ama inşallah bu seneyi 2024'te Paris Olimpiyatları'nda olacak şekilde güzel kapatmayı düşünüyoruz. Şu an gidişatımız güzel çok şükür."

Kasım ayında kendisi gibi milli halterci olan İsa Güngör'le evlendiği hatırlatılan Nuray, aile hayatının sporunu nasıl etkilediği yönündeki soruya, "Eşim de milli halterci ve şu an öğretmenlik yapıyor. En büyük destekçim olan babam gibi, eşim de çok destek veriyor. Çünkü halterin içinden geliyoruz. İkimiz de bilinçliyiz, ikimiz de burada çok iyi ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. O yüzden ailemizde bir sıkıntı olmuyor. Çok şükür güzel gidiyor." yanıtını verdi.

"İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek istiyorum"

Kurban Bayramı'nın akabinde Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda birincilik hedeflediğini aktaran Nuray, "Ülkemizde yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda inşallah altın madalya kazanıp, İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek istiyorum. Şu anki en büyük hedefim bu." açıklamasında bulundu.

Konya'dan sonra Kasım ayında Çin'de düzenlenecek Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'na hazırlanacaklarını dile getiren Nuray, " Dünya Şampiyonası'yla birlikte 2024 Paris için kota mücadelesi de başlıyor. Olimpiyatlara katılıp, oradan madalya ile dönmek için çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.