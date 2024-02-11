Milli Halterciler Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere - Son Dakika
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Spor

Milli Halterciler Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere

Milli Halterciler Bulgaristan\'da Avrupa Şampiyonası\'na katılmak üzere

Türk milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere Bulgaristan'a geldi. Kadın ve erkek sporcular, Sofya'da yapılacak olan şampiyonada madalya için mücadele edecekler. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporculara başarılar diledi ve madalya beklediklerini belirtti. Şampiyona 20 Şubat'ta sona erecek.

11.02.2024 12:53
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Milli halterciler, Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye geldi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden uçakla başkent Sofya'ya gelen ay-yıldızlı sporcular, burada kalacakları otele geçti.

Şampiyona için iki gün önce Sofya'ya gelen ve antrenmanlarını burada gerçekleştiren kadın milli sporculardan 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun ile 49 kiloda Duygu Alıcı ve Medine Bilicier, yarın madalya için Sofya Arena'da podyuma çıkacak.

2024 Paris Olimpiyatları'na da yüksek kota puanı veren şampiyonada mücadele edecek diğer kadın milli sporcular şöyle:

55 kiloda Burcu Alıcı, 64 kiloda Aysel Özkan, 81 kiloda Dilara Narin, 87 kiloda Büşra Çan ile +87 kiloda Tuana Süren ve Fatmagül Çevik.

Sofya'da madalya mücadelesi yapacak erkek halterciler ise şunlar:

55 kiloda Harun Algül ve Muammer Şahin, 61 kiloda Mustafa Eliş, 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, 96 kiloda Enes Çelik ile 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sofya'da yarın Türkiye'mizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları için kota müsabakası özelliği de taşıyan bu şampiyonada biz tüm sporcularımızdan madalya bekliyoruz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibine ayrıca başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Halter Şampiyonası, 20 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Ankara Esenboğa Havalimanı, Bulgaristan, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Halterciler Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere - Son Dakika


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