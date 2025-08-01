Milli Halterciler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milli Halterciler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

01.08.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yoğun antrenman yapan milli halterciler, Norveç'teki Dünya Şampiyonası için hedeflerini yükseltiyor.

Milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılarını Norveç'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da elde etmek için Ankara'daki kampta günde çift antrenmanla yoğun çalışıyor.

Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 1-10 Ekim'de Norveç'te düzenlenecek Büyükler Dünya Halter Şampiyonası için antrenörler Gökhan Kuşçuoğlu ve Mehmet Başol yönetiminde kampa giren ay-yıldızlı haltercilerden Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman, çalışmalarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Milli haltercilerin Dünya Şampiyonası için üç aylık bir kampa başladığını belirten Erkek Milli Halter Takımı Antrenörü Mehmet Başol, "Norveç'teki Dünya Şampiyonası hazırlıklarımıza 12 sporcumuzla başladık. Şu anda Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal, Emin Burun, Kerem Kurnaz, Şükrü Kurnaz, Emre Öztürk, Taner Çağlar, Engin Kara, Burak Aykun ve Efe Yılmaz ile haftada 6 gün sabah ve akşam üçer saatlik antrenmanlarla hazırlanıyoruz." dedi.

Nisan ayında Moldova'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcuların rekorlar kırarak şampiyon olduğunu hatırlatan Başol, "Bu sene Avrupa'ya damga vurmuştuk, Dünya Şampiyonası'na da damga vurmayı hedefliyoruz. Dünya Şampiyonası, daha fazla ülkenin katılımıyla olimpiyatların ön provası gibi oluyor, inşallah Dünya Şampiyonası'nda da madalyalar alacağız." diye konuştu.

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılacak milli haltercileri organizasyonlara hazırladıklarını dile getiren Başol, "Asıl hedefimiz olimpiyatlar, inşallah ilk hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalyalar almak. Olimpiyatlar için çok sayıda sporcu için kota almak ve 2028'e en fazla sporcuyla katılıp en iyi derecelerle dönmek istiyoruz. Yeni şampiyonlar yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Furkan Özbek: "Dünya şampiyonu olarak anılmak istiyorum"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalyaya çok yaklaştıktan sonra 4. olmanın yeniden spora adaptasyonunu biraz zorladığını ancak nisanda Moldova'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda kendine geldiğini belirten milli halterci Muhammed Furkan Özbek, şunları kaydetti:

"Moldova'da tam da hazır değildim ama yine de Avrupa ikincisi oldum. Şimdi yeni hedeflerimiz var, Dünya Şampiyonası kampında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her sporcunun da isteyeceği gibi Dünya Halter Şampiyonası'nda hem koparmada hem silkmede hem de toplamda şampiyonluğu hedefliyorum. Kendimi mental ve fiziksel olarak, antrenman konusunda da daha iyi hissediyorum, tekrardan antrenman yapmaktan keyif aldığım döneme geldim. O yüzden Dünya Şampiyonası'na çok ciddi ve keyifli bir hazırlık sürdürüyoruz. Dünya şampiyonu olmak ve dünya şampiyonu olarak anılmak istiyorum. Bu Dünya Şampiyonası benim için 2028 Olimpiyatları'na tekrardan bir ışık yakacak, o olimpiyat ruhunu tekrardan kalbimde hissettirecek."

Yarışmaya katılacağı kilonun değişeceğini de ifade eden Muhammed Furkan, "Dünya Şampiyonası aslında olimpiyatın hazırlığı gibi, Norveç'ten gelecek sonuçla birlikte kendime bir yol çizmek istiyorum. Los Angeles 2028 Olimpiyatları yolunda dünya şampiyonu olmak istiyorum. Gelecek sezon yeniden Avrupa şampiyonu, tekrar dünya şampiyonu olmak ve 'Evet olimpiyatlarda yapabilirim' demek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Fehmi Genç: "Dünya Şampiyonası'nda da rekor kırmak istiyorum"

Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan, toplamda ise 348 kiloyla Avrupa rekorunu egale ederek şampiyonluğa ulaşan Yusuf Fehmi Genç ise şöyle konuştu:

"2025 çok güzel başladı, nisan ayında Moldova'da rekor kırdım, Avrupa şampiyonu oldum. Moldova'da 73 kiloda yarıştım ama artık herkesin sıkletleri değişti. Şimdi Norveç'te Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da rekor kırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Şu an silkmede dünya rekoru 201 kilo, benim de olası hedefim silkmede 205 kilo kaldırmak, güzel hedeflerim var. Los Angeles 2028 Olimpiyatları için 79 kiloda hazırlanacağım, artık kota hazırlıklarımız da başlıyor."

Norveç'teki Dünya Şampiyonası'nda 71 kiloda mücadele edeceğini aktaran Yusuf Fehmi, "İki ay önce Avrupa'da büyük bir başarıya imza attım, yine Dünya Şampiyonası'nda da tarihi bir başarı almak istiyorum. Aslında dünyada gerçekten sayılı sporcular arasındayız, başarılıyız. Dünyadaki rakiplerimizle başa baş ilerliyoruz, inşallah iyi hazırlanıp rakibimizi geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaan Kahriman: "Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı hedefliyorum"

Moldova'da kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran milli halterci Kaan Kahriman da şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası çok güzel geçmişti, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası için de günde çift antrenman yapıyoruz, yoğun çalışıyoruz. Detaylı hazırlanmış bir program dahilinde çalışıyoruz. Norveç'te yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı ya da rekoru egale edip şampiyon olmayı hedefliyorum. Los Angeles 2028 Olimpiyatları'ndaki hayalim ise inşallah olimpiyat madalyası kazanmak, bu konuda kendime güveniyorum."

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Antrenman, Norveç, ankara, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Halterciler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
15:10
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
15:07
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14:58
İki büyükşehirde ekmeğe zam 200 gram ekmek artık 15 lira
İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
14:55
Yok böyle sözleşme Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
Yok böyle sözleşme! Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:42
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry’nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
14:35
Bavulunu bile topladı Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
14:10
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 11:31:28. #7.11#
SON DAKİKA: Milli Halterciler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.