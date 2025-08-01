Milli Halterciler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli halterciler, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılarını Norveç'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da elde etmek için Ankara'daki kampta günde çift antrenmanla yoğun çalışıyor.

Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 1-10 Ekim'de Norveç'te düzenlenecek Büyükler Dünya Halter Şampiyonası için antrenörler Gökhan Kuşçuoğlu ve Mehmet Başol yönetiminde kampa giren ay-yıldızlı haltercilerden Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman, çalışmalarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Milli haltercilerin Dünya Şampiyonası için üç aylık bir kampa başladığını belirten Erkek Milli Halter Takımı Antrenörü Mehmet Başol, "Norveç'teki Dünya Şampiyonası hazırlıklarımıza 12 sporcumuzla başladık. Şu anda Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal, Emin Burun, Kerem Kurnaz, Şükrü Kurnaz, Emre Öztürk, Taner Çağlar, Engin Kara, Burak Aykun ve Efe Yılmaz ile haftada 6 gün sabah ve akşam üçer saatlik antrenmanlarla hazırlanıyoruz." dedi.

Nisan ayında Moldova'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcuların rekorlar kırarak şampiyon olduğunu hatırlatan Başol, "Bu sene Avrupa'ya damga vurmuştuk, Dünya Şampiyonası'na da damga vurmayı hedefliyoruz. Dünya Şampiyonası, daha fazla ülkenin katılımıyla olimpiyatların ön provası gibi oluyor, inşallah Dünya Şampiyonası'nda da madalyalar alacağız." diye konuştu.

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılacak milli haltercileri organizasyonlara hazırladıklarını dile getiren Başol, "Asıl hedefimiz olimpiyatlar, inşallah ilk hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalyalar almak. Olimpiyatlar için çok sayıda sporcu için kota almak ve 2028'e en fazla sporcuyla katılıp en iyi derecelerle dönmek istiyoruz. Yeni şampiyonlar yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Furkan Özbek: "Dünya şampiyonu olarak anılmak istiyorum"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalyaya çok yaklaştıktan sonra 4. olmanın yeniden spora adaptasyonunu biraz zorladığını ancak nisanda Moldova'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda kendine geldiğini belirten milli halterci Muhammed Furkan Özbek, şunları kaydetti:

"Moldova'da tam da hazır değildim ama yine de Avrupa ikincisi oldum. Şimdi yeni hedeflerimiz var, Dünya Şampiyonası kampında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her sporcunun da isteyeceği gibi Dünya Halter Şampiyonası'nda hem koparmada hem silkmede hem de toplamda şampiyonluğu hedefliyorum. Kendimi mental ve fiziksel olarak, antrenman konusunda da daha iyi hissediyorum, tekrardan antrenman yapmaktan keyif aldığım döneme geldim. O yüzden Dünya Şampiyonası'na çok ciddi ve keyifli bir hazırlık sürdürüyoruz. Dünya şampiyonu olmak ve dünya şampiyonu olarak anılmak istiyorum. Bu Dünya Şampiyonası benim için 2028 Olimpiyatları'na tekrardan bir ışık yakacak, o olimpiyat ruhunu tekrardan kalbimde hissettirecek."

Yarışmaya katılacağı kilonun değişeceğini de ifade eden Muhammed Furkan, "Dünya Şampiyonası aslında olimpiyatın hazırlığı gibi, Norveç'ten gelecek sonuçla birlikte kendime bir yol çizmek istiyorum. Los Angeles 2028 Olimpiyatları yolunda dünya şampiyonu olmak istiyorum. Gelecek sezon yeniden Avrupa şampiyonu, tekrar dünya şampiyonu olmak ve 'Evet olimpiyatlarda yapabilirim' demek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Fehmi Genç: "Dünya Şampiyonası'nda da rekor kırmak istiyorum"

Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan, toplamda ise 348 kiloyla Avrupa rekorunu egale ederek şampiyonluğa ulaşan Yusuf Fehmi Genç ise şöyle konuştu:

"2025 çok güzel başladı, nisan ayında Moldova'da rekor kırdım, Avrupa şampiyonu oldum. Moldova'da 73 kiloda yarıştım ama artık herkesin sıkletleri değişti. Şimdi Norveç'te Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da rekor kırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Şu an silkmede dünya rekoru 201 kilo, benim de olası hedefim silkmede 205 kilo kaldırmak, güzel hedeflerim var. Los Angeles 2028 Olimpiyatları için 79 kiloda hazırlanacağım, artık kota hazırlıklarımız da başlıyor."

Norveç'teki Dünya Şampiyonası'nda 71 kiloda mücadele edeceğini aktaran Yusuf Fehmi, "İki ay önce Avrupa'da büyük bir başarıya imza attım, yine Dünya Şampiyonası'nda da tarihi bir başarı almak istiyorum. Aslında dünyada gerçekten sayılı sporcular arasındayız, başarılıyız. Dünyadaki rakiplerimizle başa baş ilerliyoruz, inşallah iyi hazırlanıp rakibimizi geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaan Kahriman: "Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı hedefliyorum"

Moldova'da kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran milli halterci Kaan Kahriman da şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası çok güzel geçmişti, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası için de günde çift antrenman yapıyoruz, yoğun çalışıyoruz. Detaylı hazırlanmış bir program dahilinde çalışıyoruz. Norveç'te yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı ya da rekoru egale edip şampiyon olmayı hedefliyorum. Los Angeles 2028 Olimpiyatları'ndaki hayalim ise inşallah olimpiyat madalyası kazanmak, bu konuda kendime güveniyorum."