Milli judocu İbrahim Demirel, Budapeşte'deki Grand Slam'de bronz madalya kazandı
Judo Grand Slam turnuvalarının Macaristan'daki ayağına katılan İbrahim Demirel, erkekler 73 kiloda bronz madalya kazandı. 67 ülkeden 504 judocunun katıldığı Budapeşte'deki organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcu temsil etti; İbrahim, İtalyan Giovanni Esposito ile karşılaştığı 3'üncülük maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Judo Grand Slam turnuvalarının Macaristan'daki ayağına katılan İbrahim Demirel, erkekler 73 kiloda bronz madalya kazandı.
Judo Federasyonunun açıklamasına göre 2026 Dünya Judo Turu'nun 8'inci grand slam organizasyonu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlendi.
Türkiye'yi, 67 ülkeden 504 judocunun katıldığı organizasyonda 12 sporcu temsil etti.
İbrahim, İtalyan Giovanni Esposito ile karşılaştığı 3'üncülük maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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