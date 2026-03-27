Milli Judocular Avrupa Kupası'nda

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Hırvatistan'da 33 ülkeden 346 sporcu ile Büyükler Avrupa Kupası'na katılıyor.

Milli judocular, yarın Hırvatistan'da başlayacak Büyükler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Dubrovnik'teki organizasyona 33 ülkeden 346 sporcu katılacak.

Türkiye'yi şampiyonada 15 erkek ve 18 kadın sporcu temsil edecek.

Kadınlar kategorisinde Türkiye, 48 kiloda Şeyma Yıldırım ve Merve Azak, 52 kiloda Elif Kırt, Sura Nil Karasu ve Sude İnan, 57 kiloda Ayşenur Karadağ ve Yaren Kömürcü, 63 kiloda Habibe Çiloğlu, Ezgi Karademir, Eda Karademir ve Ecem Baysuğ, 70 kiloda Sümeyye Kaya, Hatice Vandemir ve Serdem Daharlı, 78 kiloda Şeyda Nur Çiçek ve Sıla Korkmaz, +78 kiloda Yağmur Yılmaz ve Duygu Dirgen ile madalya arayacak.

Ay-yıldızlılarda erkekler kategorisinde ise 60 kiloda Emirhan Karahan, Yunus Emre Esenboğa ve Mihraç Akkuş, 66 kiloda Fırat Çekim, 73 kiloda Niyazi Gökcen ve Yücel Göker, 81 kiloda Ahmet Burak Çuhadar, Ömer Faruk Ataç, Erman Gürgen ve Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Emir Selim Arı, 100 kiloda Mertcan Kömpe ve Enes Pınar, +100 kiloda ise Mikail Zaloğlu ile Recep Ergin tatamiye çıkacak.

Organizasyon 29 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:10:09. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.