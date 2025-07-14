Milli Judocular Avrupa Kupası'nda 2 Bronz Madalya Kazandı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası'nda mücadele eden milli sporcular, 2 bronz madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Paks kentindeki organizasyona, 39 ülkeden 502 sporcu katıldı. Organizasyonda Türkiye'yi 12 sporcu temsil etti.

Kadınlar 48 kiloda mücadele eden milli judocular Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, üçüncü oldu.

Zilan Ertem ABD'li Malia Manibog'u, Begümnaz Doğruyol da Rumen Laura Bogdan'ı mağlup ederek bronz madalya kazandı.