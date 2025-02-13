Milli Judocular Bakü\'de Madalya İçin Mücadele Edecek

Milli judocular, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Grand Slam Turnuvası'nda 37 ülkeden 265 sporcu tatamiye çıkacak.
Bakü Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek 3'ü kadın 7 milli judocu şöyle:
Tuğçe Beder (48 kilo), Muhammed Ali Demirel (66 kilo), Fidan Ögel (70 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Hilal Öztürk (+78 kilo), Musa Şimşek (81 kilo), İbrahim Tataroğlu (+100 kilo).
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