Milli Judocular Bakü'de Madalya İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
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Spor

Milli Judocular Bakü'de Madalya İçin Mücadele Edecek

Milli Judocular Bakü\'de Madalya İçin Mücadele Edecek

Bakü Grand Slam Turnuvası'nda 7 milli judocu madalya mücadelesi verecek.

13.02.2025 09:16
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Milli judocular, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Grand Slam Turnuvası'nda 37 ülkeden 265 sporcu tatamiye çıkacak.

Bakü Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek 3'ü kadın 7 milli judocu şöyle:

Tuğçe Beder (48 kilo), Muhammed Ali Demirel (66 kilo), Fidan Ögel (70 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Hilal Öztürk (+78 kilo), Musa Şimşek (81 kilo), İbrahim Tataroğlu (+100 kilo).

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Judocular Bakü'de Madalya İçin Mücadele Edecek - Son Dakika

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