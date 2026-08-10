Milli Judocular Bronz Madalyayla Döndü
Kuzey Makedonya'daki Gençler Avrupa Kupası'nda Türkiye 2 bronz madalya kazandı.
Milli judocular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nı 2 bronz madalyayla bitirdi.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'te gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Sema Mete, üçüncülük karşılaşmasında Hırvatistan'dan Leona Niketic'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli judoculardan Mahmutcan Maden da üçüncülük maçında Sırbistan'dan Petar Novakovic'i yenerek bronz madalyaya ulaştı.
Kaynak: AA
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