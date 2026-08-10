Milli Judocular Bronz Madalyayla Döndü

Milli judocular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nı 2 bronz madalyayla bitirdi.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'te gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Sema Mete, üçüncülük karşılaşmasında Hırvatistan'dan Leona Niketic'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli judoculardan Mahmutcan Maden da üçüncülük maçında Sırbistan'dan Petar Novakovic'i yenerek bronz madalyaya ulaştı.