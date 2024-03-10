Milli judocuların da katıldığı Yukarı Avusturya Grand Prix'si tamamlandı.
Linz kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, 4 kadın ve 3 erkek sporcu temsil etti.
Türk sporcular arasında en iyi dereceyi, kadınlar +78 kiloda 5. olan Hilal Öztürk aldı.
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında grup maçları tamamlandı. Kadınlarda Türkiye, son maçında Ukrayna'ya yenilerek gruptaki 7 maçını da kaybetti. Erkeklerde ise Türkiye, İtalya ve İsviçre'ye yenilerek 8 maçını mağlubiyetle tamamladı. Yarı final müsabakaları 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futsalda finale yükselen takımlar belirlendi. Japonya, İspanya'yı 2-0, İran ise Brezilya'yı 3-0 yenerek finale çıktı. Final maçı 12 Mart Salı günü Japonya ile İran arasında oynanacak. Türkiye ise İtalya'ya 9-4 yenilerek 7'ncilik maçına çıkacak.
Real Madrid'in milli oyuncusu Arda Güler, Celta Vigo maçında attığı golle İspanya kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Madrid ekibi, maçı 3-0 kazandı.
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in 4-0 kazandığı Celta Vigo maçında Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. Uzatmalarda oyuna giren Arda, muazzam bir gol attı.
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