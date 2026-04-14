Milli Kadın Futbol Takımımız İsviçre'ye Kaybetti - Son Dakika
Milli Kadın Futbol Takımımız İsviçre'ye Kaybetti

Milli Kadın Futbol Takımımız İsviçre\'ye Kaybetti
14.04.2026 23:24
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası elemelerinde İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 3. Hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile karşılaştı. Milliler, Zürih'te oynanan mücadelede rakibine 3-1 kaybederken, tek golü Ebru Topçu kaydetti.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk edecek.

Stat: Letzigrund

Hakemler: Sofiya Prychyna, Maryna Striletska, Oleksandra Vdovina

İsviçre: Livia Peng, Julia Stierli (Ana-Maria Crnogorcevic dk. 46), Noelle Maritz, Geraldine Reuteler (Coumba Sow dk. 85), Riola Xhemaili (Lia Kamber dk. 68), Nadine Riesen (Noemi Ivelj dk. 88), Sydney Schertenleib, Lia Waiti, Aurelie Csillag (Svenja Fölmli dk. 85), Viola Calligaris, Iman Beney

Türkiye: Selda Akgöz, İlayda Civelek, Eda Karataş, Gülbin Hız, Elif Keskin, Başak İçinözbebek, Ebru Topçu (Miray Cin dk. 88), Busem Şeker (Melike Öztürk dk. 88), Selen Altunkulak (Cansu Nur Kaya dk. 72), Fatma Şakar (Melike Pekel dk. 73), Kader Hançar (Vildan Kardeşler dk. 80)

Goller: Aurelie Csillag (dk. 49 ve 75), Viola Calligaris (dk. 80) (İsviçre), Ebru Topçu (dk. 52) (Türkiye)

Sarı kartlar: Selda Akgöz, Başak İçinözbebek (Türkiye), Riola Xhemaili (İsviçre) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli Kadın Futbol Takımımız İsviçre'ye Kaybetti - Son Dakika

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

00:26
Anfield laneti devam ediyor Noa Lang’tan sonra bir talihsiz sakatlık daha
Anfield laneti devam ediyor! Noa Lang'tan sonra bir talihsiz sakatlık daha
00:13
Barcelona’ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
Barcelona'ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
00:05
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
SON DAKİKA: Milli Kadın Futbol Takımımız İsviçre'ye Kaybetti - Son Dakika
