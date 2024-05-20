Milli Kadın Voleybol Takımı Antalya etabını galibiyetle tamamladı - Son Dakika
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Spor

Milli Kadın Voleybol Takımı Antalya etabını galibiyetle tamamladı

Milli Kadın Voleybol Takımı Antalya etabını galibiyetle tamamladı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, Antalya etabını iki galibiyetle tamamladıklarını söyledi. Milli takımın pasörlerinden Cansu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında Fransa'yı mağlup ettikleri mücadelenin ardından Antalya Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

20.05.2024 00:55
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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, Antalya etabını iki galibiyetle tamamladıklarını söyledi.

Milli takımın pasörlerinden Cansu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında Fransa'yı mağlup ettikleri mücadelenin ardından Antalya Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Cansu Özbay, VNL Antalya etabını seyircinin önünde galibiyetle tamamladıklarını belirtti.

Rakip karşısında net, 3-0'lık skor elde ettiklerini vurgulayan Cansu, "Antalya ayağını iki galibiyetle kapatmış olduk. Öncelikle buraya gelen, bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Onların desteklerini hissetmek bizim için çok önemli. Şimdi Arlington'a gidip VNL'ye orada devam edeceğiz. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum çünkü hepimiz çok iyi oynadık." değerlendirmesini yaptı.

Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Antalya seyircisi önünde galibiyetle taçlandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kenetlenip kaçı kazanmanın önemli olduğunu ve bugün bunu başardıklarını vurgulayan milli takımın smaçörlerinden Derya, "Şu anda biz sıralamada dünyanın birinci takımıyız. Bence bizim Türkiye'mizin taraftarı da dünyanın birinci taraftarı. Özellikle maçlarımızı Antalya'da oynamak mükemmel çünkü seyircinin enerjisi, desteği inanılmaz." diye konuştu.

Öte yandan, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "Filenin Sultanları"nın Fransa ile yaptığı maçı, eski Dışişleri Bakanı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyon Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Antalya Valisi Hulusi Şahin de takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Kadın Voleybol Takımı Antalya etabını galibiyetle tamamladı - Son Dakika

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