Milli Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldikleri maça ilişkin, " Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyorum." dedi.

Santarelli, müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yarı finale yükselen takımıyla gurur duyduğunu ifade eden Santarelli, "Bugün dünyanın en iyi takımlarından Çin'e karşı oynadık. Çok iyi smaçörleri ve her duruma karşı farklı çözüm stratejileri var. Bugün kendi seviyemizi daha yukarı çıkarmaya çalıştık. Oyuncularım kalbiyle oynadı." diye konuştu.

Galibiyetle Türk halkı için özel bir şey yaptıklarını dile getiren Santarelli, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya madalya almak için geldik ve bu bizim için büyük bir rüya. Bu yolda çok daha iyi oynamak istiyoruz. Yarı finalde Sırbistan ya da İtalya ile karşılaşacağız. İki takımın da inanılmaz oyuncuları var. İyi oynamamız gerekecek ve kolay olmayacak. Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyorum. Herkesle beraber bunu kutlamak istiyorum. Bu gerçekten benim için hayal. Umuyorum ki bizi destekleyen herkes, sonuna kadar desteklemeye devam eder. Bu oyuncularla gerçekten gurur duyabilirsiniz. Türkiye'deki herkes voleybolu çok iyi takip ediyor. Bu ülke için çok özel bir şey yapmak istiyorum. Bizi desteklediklerini hissedebiliyorum. Aslında bu spor ama Türkiye'de bunun spordan fazlası olduğunu biliyorum."