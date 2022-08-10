Fatih Arda İpcioğlu hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor - Son Dakika
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Fatih Arda İpcioğlu hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor

10.08.2022 18:07
Fatih Arda İpcioğlu hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor

Milli kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, yeni sezonda da Dünya Kupası klasmanında yarışmalara devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Milli kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, yeni sezonda da Dünya Kupası klasmanında yarışmalara devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Fatih Arda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Slovenya'da hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Olimpiyat sezonunda birçok başarı ve ilerleme kaydettiklerine işaret eden milli sporcu, "Bundan sonrası için de kayakla atlamanın en üst seviye yarışında, Dünya Kupası klasmanında yarışmalara devam etmeyi hedefliyoruz. Bunun için desteğe ve daha çok profesyonelleşmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Romanya'da eylül ayında düzenlenecek grand prix yarışmasına katılacağını dile getiren Fatih Arda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yarışmada ilk defa Uluslararası Kayak Federasyonunun uygulayacağı 'süper takım yarışma konsepti' var. Yarışmada takım yarışı iki kişi ile yapılabilecek. Bu bizim için çok iyi bir şey. Kış sezonunda da geçen kış olduğu gibi dünya kupalarına devam edeceğiz. En önemli yarışımız, bu kış Slovenya'da yapılacak Dünya Şampiyonası. Daha sonra yine kış sezonunu uçuş rampalarında kapatacağız."

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Kaynak: AA

Slovenya, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Arda İpcioğlu hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Arda İpcioğlu hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor - Son Dakika
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