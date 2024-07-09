Milli Kick Boksçu Hatip Emlek Avrupa Şampiyonaları'na seçildi - Son Dakika
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Milli Kick Boksçu Hatip Emlek Avrupa Şampiyonaları'na seçildi

Milli Kick Boksçu Hatip Emlek Avrupa Şampiyonaları\'na seçildi

Akdeniz Belediye Spor Kulübü Sporcusu ve Milli Kick Boksçu Hatip Emlek, Yunanistan ve Makedonya'da düzenlenecek 'Avrupa Şampiyonaları'na seçildi. Emlek, madalyalarla dönmek istediğini ifade etti.

09.07.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Akdeniz Belediye Spor Kulübü Sporcusu ve Milli Kick Boksçu Hatip Emlek, Yunanistan ve Makedonya'da düzenlenecek 'Avrupa Şampiyonaları'na seçildi.

Bugüne dek çeşitli Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalyalar kazanan Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcusu Milli Kick Boks Sporcusu Hatip Emlek, bu kez de Yunanistan ve Makedonya yolcusu. Karaduvar Mahallesi'nde bulunan Kandemir Spor Salonunda, Milli Takımlar Teknik Direktörü Nasır Kandemir ile birlikte önümüzdeki günlerde düzenlenecek şampiyonalar öncesi idman yapan Hatip Emlek, iki şampiyonadan da mutlaka madalyalarla dönmek istediğini ifade etti.

"Yunanistan ve Makedonya'dan elim boş dönmeyeceğim"

Milli Kick Boksçu Emlek; "En son Konya'da yapılan Kick Boks Türkiye Şampiyonasında birinci olarak şampiyon oldum. Nasır Kandemir hocamın yönlendirmesiyle 2016 yılında bu spora başladım. 2022 İslami Dayanışma Oyunlarında ikinci olarak gümüş madalya kazandım. Avrupa 3'üncüsü de oldum. Ayrıca Portekiz'de düzenlenen dünya şampiyonasında da 3'üncü oldum. Milli Takıma katılarak Yunanistan ve Makedonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına seçildim. Ülkemi ve Akdeniz'i orada temsil edeceğim. Antrenmanlarım yoğun geçiyor. Yunanistan ve Makedonya'da yapılacak şampiyonalardan da elim boş dönmeyeceğim" dedi.

"Sporcumuz Hatip, geleceğin Muhammed Ali'si olacak"

Milli Takımlar Teknik Direktörü Nasır Kandemir ise Milli Takıma boks, kick boks, wushu ve muay thai gibi 4 branşta antrenörlük yaptığını belirterek, sporcusu Hatip Emlek'in çok yetenekli olduğunu ve ona güvendiğinin altını çizdi. Hatip'in, Konya'da en son katıldıkları şampiyonada Türkiye şampiyonu olduğunun da altını çizen Kandemir; "Sporcumuz Hatip, önümüzdeki günlerde Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında hem Akdeniz'i hem de ülkemizi temsil edecek. Ayrıca Makedonya'da yapılacak şampiyonaya da ilk defa Mersin'den bir sporcumuz profesyonel arenada resmi olarak yarışacak. Diliyorum ki Avrupa Şampiyonasında da şampiyon olarak profesyonel arenada çok daha yükseklere gelip Muhammed Ali'lerin, Mike Tyson'ların aldığı kemerleri inşallah bizler de Hatip sayesinde kazanacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Kick Boksçu Hatip Emlek Avrupa Şampiyonaları'na seçildi - Son Dakika

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