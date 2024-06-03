Milli kick boksçu Melek Yiğit, Gençler Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkmak istiyor - Son Dakika
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Milli kick boksçu Melek Yiğit, Gençler Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkmak istiyor

Milli kick boksçu Melek Yiğit, Gençler Dünya Şampiyonası\'nda zirveye çıkmak istiyor

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi öğrencisi Melek Yiğit, Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda başarı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen ay gümüş madalya kazanan Yiğit, bu kez kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor. Babası ve antrenörü olan Melek, gelecekte dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmayı istediğini belirtti.

03.06.2024 11:30
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Milli kick boksçu Melek Yiğit, ağustos ayında Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Melek Yiğit, tekvando ve kick boks yapan babasına özenerek 5 yaşında sporla ilgilenmeye başladı.

Yaklaşık 4 yıldır tekvando ve kick boks eğitimi alan genç sporcu, geçen ay İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu, antrenörü ve babası İbrahim Yiğit yönetiminde yeni madalyalar için çalışmalarını sürdürüyor.

Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan Melek Yiğit, AA muhabirine, organizasyon sürecinin yorucu ve yoğun olduğunu söyledi.

Günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandığını belirten Melek, "Antrenmanlarım yorucu geçiyor ama şampiyona sürecinde karşılığını güzel bir şekilde aldım ve Dünya Kupası'nda ikinci oldum. Süreç zorluydu ve müsabakalarda zorlu rakiplerim vardı. Tüm maçları aldım ve finale çıktım fakat finalde istediğimiz sonucu elde edemedim." ifadelerini kullandı.

"Babamın antrenörüm olması dereceler almamı sağlıyor"

Melek Yiğit, turnuvalarda antrenörlüğünü babasının yaptığını dile getirdi.

Müsabaka ve antrenman dışında "baba kız" gibi olduklarını anlatan Melek, şöyle konuştu:

"Müsabaka ve antrenman zamanlarında hocam oluyor ve daha ciddi oluyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz, bu da 4-5 saat sürüyor. Babamın antrenörüm olması sosyal hayatımı etkilemiyor, aksine benim açımdan daha da iyi oluyor. Onun sayesinde spora daha çok yöneliyor ve tutunuyorum. Babamın antrenörüm olması dereceler almamı sağlıyor. Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Benim için bir gelecek hazırlıyor, her zaman benim için uğraşıyor."

Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda gözünün kürsünün zirvesinde olduğunu dile getiren Melek Yiğit, "Dünya Şampiyonası'nda hem Türkiye'nin hem de Niğde'nin adını duyurup, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

Melek Yiğit, bundan sonraki uluslararası organizasyonlara katılabilmek için çok çalışacağını, hem boks hem de kick boksta dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmayı istediğini kaydetti.

"Çabalarıyla daha çok başarı elde edeceğine inanıyoruz"

Melek'in antrenörü ve babası İbrahim Yiğit, kızının zor bir sporcu olduğunu, sürekli antrenman yapmak istediğini dile getirdi.

Bu durumun kendini zorladığını anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Melek çok çalışıyor, çabalıyor, kendisi bir şeyler başarmak, başarısının üstüne bir şeyler katmak istiyor. Çabalarıyla daha çok başarı elde edeceğine inanıyoruz. Sporcumuz önümüzdeki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye ve Niğde'yi en iyi şekilde temsil edecek."

Kaynak: AA

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