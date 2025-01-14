Milli Kick Boksçulardan Yeni Hedefler - Son Dakika
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Milli Kick Boksçulardan Yeni Hedefler

Milli Kick Boksçulardan Yeni Hedefler

Hakan Kolçak ve Sude Erdoğan, Türkiye Şampiyonası ve Dünya Kupası için hazırlık yapıyor.

14.01.2025 12:25
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Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında derece yapan milli kick boksçular Hakan Kolçak ve Sude Erdoğan, yeni başarılar kazanmak istiyor.

Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra dünya üçüncülüğü bulunan 17 yaşındaki Hakan Kolçak ve 2020 yılında Ashihara karate branşında Avrupa şampiyonluğu ile kick boksta ulusalda dereceler yapan 16 yaşındaki Sude Erdoğan, başarılı performanslarına yenilerini eklemek için antrenör Bülent Çiçek yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya'da 21-28 Ocak'ta düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda zirveyi hedefleyen Kolçak ve Erdoğan, mayıs ayında İstanbul'da yapılması planlanan 10. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda da podyuma çıkıp ülkelerini başarıyla temsil etmek için çalışıyor.

- Hakan Kolçak: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip birinci olacağız"

Milli sporcu Hakan Kolçak, AA muhabirine, hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışma döneminden geçtiklerini ve her maça aynı ciddiyetle hazırlandığını belirterek, sağlam adımlarla zirveye çıkmak istediğini dile getirdi.

Kolçak, daha önce dünya üçüncülüğü elde ettiğini, bu sefer birincilik ünvanını kazanmak istediğini anlatarak, antrenörü Bülent Çiçek'in söylediklerine harfiyen uyduğunu anlattı.

Hazırlıkların güzel gittiğinden bahseden Kolçak, "Şampiyon olmak için daha güçlü şekilde idmanlar yapıyoruz. Daha fazla konsantre oluyoruz. Antalya'daki şampiyonada birinci olacağız. Bunun için çalışıyoruz. Daha sonra mayıs ayındaki Dünya Kupası'ndaki maçlara katılacağız. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip birinci olacağız." diye konuştu.

Sude Erdoğan da sınav haftalarının olmasına rağmen antrenmanları aksatmadan sürdürdüklerini, yoğun idman programı uyguladıklarını kaydetti.

Önlerinde önemli organizasyonlar olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak ve Dünya Kupası'na gidip ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.

Erdoğan, daha önce Ashihara karate branşında yaşadığı Avrupa şampiyonluğunun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğuna değinerek, "Yine aynı şekilde heyecanlıyım. Her yıl bizim için farklı deneyim oluyor. Güzel olacağını umuyorum. İnşallah emeklerimizin karşılığını almaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Antrenör Çiçek: "Her hocanın isteği şampiyonalarda derece almak"

Antrenör Bülent Çiçek, sporcuların özverili şekilde çalışmaları sürdürdüğünü, hocaların tek isteğinin şampiyonalarda derece almak olduğunu dile getirdi.

Sporcularının başarılı olacaklarına inandığını kaydeden Çiçek, "Şu an çocuklarımızın sınav zamanı. Normalde haftanın 7 günü idmanımız var ama 4 gün gelebiliyorlar. Ders çalışmak zorundalar, haliyle izin veriyoruz. Birinciyi herkes hatırlar, ikinciyi ve üçüncüyü kimse hatırlamaz. Benim de isteğim sporcularımın şampiyonluklar kazanmaları." ifadelerini kullandı.

Kolçak ve Erdoğan'ın daha önce birkaç dalda birden yarıştığını aktaran Çiçek, uzun zamandır ağırlığı kick boksa verdiklerini ve bu zaman zarfında sporcularının iyi gelişim gösterip iyi dereceler aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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