Milli Kız Voleybol Takımı Karadağ'ı 3-0 Geçti

16 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt dördüncü maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde Türkiye, Karadağ ile karşılaştı.
Rakibini 25-17, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen milliler, 4'te 4 yaparak yenilmezliğini sürdürdü.
Elemelerde 11 puana yükselen milli takım, organizasyondaki beşinci maçında yarın ev sahibi Bulgaristan'la TSİ 21.00'de karşılaşacak.
Müsabaka, Bulgaristan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
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