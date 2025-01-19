Milli Kız Voleybol Takımı Karadağ'ı 3-0 Geçti

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16 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt dördüncü maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde Türkiye, Karadağ ile karşılaştı.

Rakibini 25-17, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen milliler, 4'te 4 yaparak yenilmezliğini sürdürdü.

Elemelerde 11 puana yükselen milli takım, organizasyondaki beşinci maçında yarın ev sahibi Bulgaristan'la TSİ 21.00'de karşılaşacak.

Müsabaka, Bulgaristan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.