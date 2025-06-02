Milli Kürekçiler Meriç\'te Şampiyona Hazırlığı

Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda yarışacak milli kürekçiler, hazırlıklarını Meriç Nehri'nde sürdürüyor.

Polonya'nın Poznan kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan Kürek Milli Takımı sporcuları, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik parkurunda antrenman yapıyor.

Kampta güç depolayan ve Meriç Nehri'nde günde 2 kürek çalışması yapan milli takımda antrenörü Nadir Şahin, AA muhabirine, "Günde 2 antrenman yaparak ilerliyoruz. Çalışmalarımız güzel ve verimli gidiyor. Çocuklarımız en iyi şekilde çalışıyor. 23 Yaş Altı Milli Takımımızın 10 sporcusu burada yarışlara hazırlanıyor." dedi.

Türk küreğinin son yıllarda önemli atılımlar yaptığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Meriç Nehri'nde Polonya'daki şampiyonaya hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda bir madalya kazandık. Dünya 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'nda hedeflerimiz var. Son yıllarda katıldığımız tüm organizasyonlardan madalyalar alarak dönüyoruz. Amacımız tüm şampiyonalarda en iyi şekilde mücadele edip madalyalar kazanmak. Bu açıdan Meriç'te yaptığımız kamp sporcularımıza büyük katkı sağlayacak."

Hedef madalya

Milli kürekçi Süleyman Yılmaz ise iyi bir sezon geçirdiklerini vurguladı.

Polonya'daki şampiyonaya hazırlandıklarını dile getiren Yılmaz, "Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hedefimiz madalya ve dünya şampiyonluğu. Meriç Nehri kürek sporu için çok elverişli, güzel antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah burada en iyi şekilde hazırlanıp ülkemize madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hakkı Canyiğit de her şampiyonaya madalya hedefiyle katıldıklarını vurguladı.

Kampın çok verimli geçtiğini anlatan Canyiğit, "Sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Başarılı olmak için çok çalışmalıyız. O açıdan kamplar bize çok fayda sağlıyor. Belirli dönemlerde evimize gidiyoruz ama yılın büyük bölümü kamplarla geçiyor. Hedefim öncelikle dünya şampiyonasına katılıp madalya almak." diye konuştu.