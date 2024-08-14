Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da piste çıkacak - Son Dakika
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, sakatlığından sonra tedavisinin ardından Avusturya'da düzenlenecek Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yarışacak. Aynı zamanda Sem Teyfik Taşpınar da Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

14.08.2024 10:46
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya ayağında piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlığından dolayı Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Hollanda ve Almanya etaplarında yarışamayan milli motosikletçi Deniz Öncü, tedavisinin ardından hafta sonu tekrar piste dönecek.

Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde 16-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak Moto2 yarışında Deniz Öncü, takımı Red Bull KTM Ajo ile mücadele edecek.

Milli sporcu, 16 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara, 17 Ağustos Cumartesi günü sıralama yarışına ve 18 Ağustos Pazar günü de saat 13.00'te ana yarışta gaza basacak.

Sem Teyfik Taşpınar da Avrupa Motokros Şampiyonası'nda yarışacak

Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Motokros Şampiyonası'nda (EMX125) ise Türkiye adına Sem Teyfik Taşpınar yarışacak.

Genç sporcu Sem Teyfik, Arnhem şehrindeki Gelderland Midden Pisti'nde 17-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak şampiyonada 77 sporcu arasından final yarışına çıkmaya çalışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da piste çıkacak - Son Dakika

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