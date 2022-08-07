Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası 'nın 12. ayağı olan İngiltere yarışında 3. sırada yer alarak bu sezon ilk podyum sevincini yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Deniz Öncü, İngiltere'de 3. olarak sezonun ilk podyumuna çıktı - Son Dakika

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