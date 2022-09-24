İlk turlardan itibaren Alvaro Bautista ile liderlik mücadelesi veren Toprak Razgatlıoğlu, uzun süre ikinci sırada devam ettikten sonra bitime 3 tur kala dördüncü sıraya kadar geriledi.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ilk yarışı 5. bitirdi - Son Dakika

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