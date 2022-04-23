Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. olarak podyuma çıktı - Son Dakika
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. olarak podyuma çıktı

23.04.2022 15:41
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda ayağında birinci yarışında 3. olarak podyumdaki yerini aldı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda ayağında birinci yarışında 3. olarak podyumdaki yerini aldı.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonun ikinci ayağında Hollanda'da TT Assen Pisti'nde Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla podyumda yer almak için mücadele etti.

Superpole yarışını kazanarak Hollanda'daki 21 turluk ilk yarışa birinci sırada başlayan Toprak Razgatlıoğlu, uzun süre Kawasaki pilotu Jonathan Rea ile kapıştıktan sonra son 8. turda birinci sıraya yükseldi. Ancak sonraki turlarda gerileyen Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 3. sırada geçti.

Yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Ducati pilotu Alvaro Bautista da ikinci sırada tamamladı.

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Dünya Superbike Şampiyonası, Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 3. olarak podyuma çıktı - Son Dakika


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