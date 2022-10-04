Milli motosikletçiler, hafta sonu Portekiz'de piste çıkacak - Son Dakika
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Milli motosikletçiler, hafta sonu Portekiz'de piste çıkacak

04.10.2022 14:44
Milli motosikletçiler, hafta sonu Portekiz'de piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de hafta sonu piste çıkacak.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de hafta sonu piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını sürdüren milli motosikletçiler, 7-9 Ekim tarihlerinde dünya şampiyonalarının Portekiz etabında podyum mücadelesi verecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu unvanının sahibi milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de pilotlar klasmanı lideri İspanyol Alvaro Bautista ile arasındaki puan farkını kapatmaya çalışacak.

4 bin 592 metre uzunluğa sahip Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek 9. etapta milli sporcu, üç yarışta birincilik mücadelesi verecek. Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx takımıyla 7 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlarda, 8 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralama (Superpole), TSİ 16.00'da ise ilk yarışta ter dökecek. 9 Ekim Pazar günü TSİ 13.00'te sıralama yarışı, TSİ 16.00'da da ikinci yarış start alacak.

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında, İspanya yarışındaki başarılarını tekrarlamaya çalışacak.

Uluslararası Algarve Pisti'nde yapılacak sezonun 9. etabında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü ve MV Agusta Reparto Corse takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, 7 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. Ay-yıldızlı motosikletçiler, 8 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 17.15'te ilk yarışta, 9 Ekim Pazar günü ise TSİ 14.30'da ikinci yarışta ter dökecek.

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Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler, hafta sonu Portekiz'de piste çıkacak - Son Dakika

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