4 bin 592 metre uzunluğa sahip Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek 9. etapta milli sporcu, üç yarışta birincilik mücadelesi verecek. Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx takımıyla 7 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlarda, 8 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralama (Superpole), TSİ 16.00'da ise ilk yarışta ter dökecek. 9 Ekim Pazar günü TSİ 13.00'te sıralama yarışı, TSİ 16.00'da da ikinci yarış start alacak.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli motosikletçiler, hafta sonu Portekiz'de piste çıkacak - Son Dakika

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