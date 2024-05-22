Milli Okçular Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda Final ve 3'üncülük Maçlarına Çıkacak - Son Dakika
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Milli Okçular Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda Final ve 3'üncülük Maçlarına Çıkacak

Milli Okçular Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası\'nda Final ve 3\'üncülük Maçlarına Çıkacak

Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Türk milli sporcular, 8 kategoride final, 2 kategoride ise 3'üncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Ferdi müsabakalarda Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre finale yükselirken, Bahattin Hekimoğlu bronz madalya maçına çıkacak. Takım müsabakalarında ise altın madalya için 6 farklı kategoride atış yapacak olan milli sporcular, Yavuz Papağan-Sadık Savaş ikilisiyle birlikte 3'üncülük maçına da çıkacak.

22.05.2024 18:55
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Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 8 kategoride final, 2 kategoride ise 3'üncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda yarı final atışları tamamlandı.

Ferdi müsabakalarda yarışan ay-yıldızlı okçulardan Yiğit Caner Aydın (W1 erkekler) ve Öznur Cüre (makaralı yay kadınlar açık) finale yükseldi. Bahattin Hekimoğlu (W1 erkekler) ise bronz madalya karşılaşmasına çıkma hakkı elde etti.

Takım müsabakalarında ise Merve Nur Eroğlu ile Yağmur Şengül (klasik yay kadınlar açık takım), Öznur Cüre ile Sevgi Yorulmaz (makaralı yay kadınlar açık takım), Nil Mısır ile Yiğit Caner Aydın (W1 karışık takım), Yiğit Caner Aydın ile Bahattin Hekimoğlu (W1 erkek takım), Yağmur Şengül ile Sadık Savaş (klasik yay açık karışık takım) ve Öznur Cüre ile Bülent Korkmaz (makaralı yay açık karışık takım), altın madalya için atış yapacak.

Yavuz Papağan-Sadık Savaş ikilisi (klasik yay erkekler açık takım) de 3'üncülük maçına çıkacak.

Kaynak: AA

Caner Aydın, Okçular, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Okçular Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda Final ve 3'üncülük Maçlarına Çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Okçular Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda Final ve 3'üncülük Maçlarına Çıkacak - Son Dakika
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