Milli otomobil sporcuları, Almanya'da dayanıklılık yarışında piste çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Milli otomobil sporcuları, Almanya'da dayanıklılık yarışında piste çıkacak

07.09.2022 09:58
Milli otomobil sporcuları, Almanya'da dayanıklılık yarışında piste çıkacak

Milli otomobil sporcuları Ayhancan Güven, Mustafa Mehmet Kaya, Emir Aşarı ve Ersin Yücesan, Almanya'da Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin 6. ayağında hafta sonu piste çıkacak.

Milli otomobil sporcuları Ayhancan Güven, Mustafa Mehmet Kaya, Emir Aşarı ve Ersin Yücesan, Almanya'da Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin 6. ayağında hafta sonu piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, organizasyonun 6. ayağı, hafta sonu Nürburgring Pisti'nde yapılacak.

Türkiye'den Ayhancan Güven, Mustafa Mehmet Kaya, Emir Aşarı ve Ersin Yücesan'ın mücadele edeceği yarışlar, 10 Eylül Cumartesi ve 11 Eylül Pazar günü 6'şar saat halinde gerçekleştirilecek.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3R direksiyonunda Klaus Bachler, Come Ledogar ve Martin Ragginger ile SP9 kategorisinde, Mustafa Mehmet Kaya Porsche 911 GT3 Cup direksiyonunda Mike Stursberg ve Gabriele Piana ile Cup2 Pro-Am kategorisinde, Emir Aşarı VW Golf TCR direksiyonunda Andrew Angelmann ve Benjamin Leuchter ile SP3T kategorisinde ve Ersin Yücesan da Mercedes AMG GT4 Evo direksiyonunda Max Lamesch, Andreas Patzelt ve Janis Waldow ile SP10 kategorisinde piste çıkacak.

YORUMLAR
500
Avrupa'da kara kış! Doğal gazı kesilen Batı, muma döndü Avrupa'da kara kış! Doğal gazı kesilen Batı, muma döndü Köpeklerin parçaladığı yaşlı kadın toprağa verildi Köpeklerin parçaladığı yaşlı kadın toprağa verildi
Kaynak: AA

Mustafa Mehmet, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli otomobil sporcuları, Almanya'da dayanıklılık yarışında piste çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:41 Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:06:52. #1.13#
SON DAKİKA: Milli otomobil sporcuları, Almanya'da dayanıklılık yarışında piste çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement