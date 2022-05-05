Milli otomobil sporcuları Ayhancan Güven ve Ersin Yücesan, Almanya'da piste çıkacak - Son Dakika

Milli otomobil sporcuları Ayhancan Güven ve Ersin Yücesan, Almanya'da ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı'nın elemelerinde mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 6-8 Mayıs tarihlerinde ???????Nürburgring Pisti'nin 26 kilometrelik en uzun halinin kullanılacağı yarışlara, 21 ülkeden 276 sporcu ve 91 otomobil katılacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven Fransız sürücü Come Ledogar ile Porsche Cayman GT4 direksiyonunda AT kategorisinde mücadele edecek.

Ersin Yücesan ise CONA Bvba desteğinde BMW M4 GT4 direksiyonunda Belçika'da yaşayan Türk sporcular Recep Sarı ve Hakan Sarı ile SP10 kategorisinde podyum hedefiyle start alacak.

İkişer saatlik iki sıralama turu ile yarın başlayacak organizasyonda, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da 3 saatlik ilk yarış başlayacak. 8 Mayıs Pazar günü ise saat 14.30'da 3 saatlik ikinci yarış koşulacak.

Milli sporcular, 26-29 Mayıs tarihlerinde bu yıl 50. kez düzenlenecek ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı öncesinde son kez piste çıkarak elemeleri geçmeye çalışacak.