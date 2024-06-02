Milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'na katılmaya hak kazandı

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Muharrem Korhan Yamaç, İspanya'da düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 2. olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Diğer milli sporcu Murat Oğuz ise 14. oldu.

02.06.2024 15:13
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Milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.

25 metre tabanca erkekler (P3) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muharrem Korhan Yamaç, 567 puanla 2. sırada yer alarak finale çıktı.

Final müsabakasını 7. sırada tamamlayan milli para atıcı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Murat Oğuz ise 14. oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli para atıcı Muharrem Korhan Yamaç, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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