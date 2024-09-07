İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı

Spor

MİLLİ para judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo branşında milli para judocu İbrahim Bölükbaşı, erkekler J2 +90 kilo finalinde Gürcistan'dan Revaz Chikoidze ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

BAKTAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yaptığı paylaşımla milli sporcuyu tebrik etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Bak, "Tarih yazıyoruz tarih. Paris 2024'te şanlı bayrağımızı bir kez daha en yükseğe çıkardın İbrahim. Tüm Türkiye seninle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.