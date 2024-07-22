Milli pentatlet Eren Kıvanç Taşyaran 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdı

Milli pentatlet Eren Kıvanç Taşyaran'ın 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kırdığı, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından onaylandı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasında, "Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin güncel rekorlar listesinde, milli sporcumuz Eren Kıvanç Taşyaran'ın, 2023 UIPM 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda laser run etabında 10.22,80'lik derecesiyle dünya rekoru kırdığı tescillendi." ifadeleri kullanıldı.
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