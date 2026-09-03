Milli rallici Ali Türkkan, Şili Rallisi'ne dünya şampiyonluğu hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Milli rallici Ali Türkkan, Şili Rallisi'ne dünya şampiyonluğu hedefiyle hazırlanıyor

Milli rallici Ali Türkkan, Şili Rallisi\'ne dünya şampiyonluğu hedefiyle hazırlanıyor
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Junior WRC'nin final ayağı Şili Rallisi'ne yarın başlayacak olan milli rallici Ali Türkkan, sezonun son yarışında dünya şampiyonluğu için mücadele edecek. Liderin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Türkkan, kazanması halinde Türkiye'ye rallideki ilk dünya şampiyonluğunu getirecek.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (Junior WRC) son ayağında mücadele edecek milli rallici Ali Türkkan, sezonun final yarışı olan Şili Rallisi'ne dünya şampiyonluğu hedefiyle hazırlanıyor.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Dünya Ralli Şampiyonası'nı desteklemek amacıyla düzenlenen Junior WRC'nin 13. sezonu, 10-13 Eylül tarihlerinde Şili'de gerçekleştirilecek 5. ve son etapla tamamlanacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren Castrol Ford Team Türkiye'nin Ali Türkkan-Bilge Ayan ikilisi için Maslak'ta uğurlama organizasyonu düzenlendi. Sezonun ilk 4 yarışında 92 puan toplayan Ali Türkkan, lider Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Şili Rallisi öncesi değerlendirmelerde bulunan Ali Türkkan, final yarışının zorlu geçeceğini belirterek, "Şili'ye şampiyonluk iddiasıyla gidiyoruz. Dünya şampiyonu olmak kolay değil. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Ancak yine de dünyanın bir ucuna seyahat edeceğiz. Burada yazı yaşarken orada kış ikliminde yarışacağız. Türkiye ile 7 saat farkı olan bir ülkeye gidip, adapte olmamız gerekiyor. Buna benzer bir sürü değişkenin olduğu bir yere dünya şampiyonluğu hedefiyle gidiyoruz. Kolay olmayacak ama ekip olarak iyi hazırlık yaptık. Şans da yanımızda olursa inşallah şampiyon olarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan ve Portekiz rallilerinde birincilik elde eden Türkkan, sezonun geride kalan bölümünü de değerlendirdi. Türkkan, "Sezon genel olarak çok iyiydi. Dört yarışın 2'sini kazandık. Kalan 2'sinde de kazanmaya çok yakındık ama ufak hatalar maalesef bizi galibiyetten etti. Aslında biraz daha şanslı olabilseydik belki 4'te 4 yaparak Şili'ye çok daha rahat gidebilirdik. Her yarışa neredeyse lider başladık ama yine de 4'te 2 kötü değil. Şimdi geriye en önemlisi kaldı, onu da kazanırsak işi bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Şampiyon olması halinde rallide Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğunu kazanacaklarını vurgulayan Türkkan, "Türkiye için rallide gelen ilk dünya şampiyonluğu olacak. Bunu motosiklette Kenan Sofuoğlu başardı, ardından Toprak daha da ileri götürdü. Ben de otomobil sporlarında en azından bunu başlatırsam belki benden sonra gelen nesil bayrağı daha da ileri götürür. Önemli olan o ilk adımı atabilmek. Bence en zoru da o. İnşallah bu sene onu başarırsak camiamız adına da bunun yapılabilirliğini göstermek ve gençlere de cesaret vermek adına önemli bir adım olacak" dedi.

Şampiyonluk mücadelesinin kendisi üzerinde baskı oluşturmadığını belirten Türkkan, "Üzerime bir baskı olduğunu söyleyemem. Varsa da pozitif anlamda olur. Zaten işi buraya kadar getirmek bile bizim için başlı başına bir olaydı. İki senedir son yarışa giderken dünya şampiyonu olma adayıyız. Bu sene biraz daha şansımız olursa belki şampiyon olabiliriz. Olamasak da bunun yapılabilirliğini gösterdik. O yüzden bunun gururuyla oraya gideceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Dünya, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli rallici Ali Türkkan, Şili Rallisi'ne dünya şampiyonluğu hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika

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