Milli sporcu Burak Demirboğa'nın da katılacağı Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 20- 23 Mart tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Montreal kentindeki organizasyonda yarışacak Burak, erkekler kategorisinde piste çıkacak.
Teklerde kısa program yarışmaları, 21 Mart Perşembe günü yapılacak.
Son Dakika › Spor › Milli sporcu Burak Demirboğa, Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda yer alacak - Son Dakika
Sakarya'da bulunan Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde sezonun açılmasıyla yamaç paraşütü tutkunları semada süzülme fırsatı buldu. Şehir ve doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşayan spor severler, Kırantepe'nin uygun eğimi ve yakınlığı sayesinde adrenalin dolu anlar yaşıyor. Kırantepe, başlangıç eğitimi alan kursiyerlere ve deneyimli pilotlarla uçmak isteyen ziyaretçilere de imkan sunuyor. Yamaç paraşütü yapanlar, bu sporun tehlikeli olmadığını ve keyifli bir aktivite olduğunu belirtiyor.
Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 6-0 yenilerek oynadığı son 16 maçta galip gelemedi. Ligde sadece 7 puan toplayabilen ve 18. sırada bulunan Giresun ekibi, iç saha maçlarında da istediği performansı gösteremedi. Kendi evinde sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlılar, 13 karşılaşmada sadece 2 gol kaydedebildi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Bosna Hersek'te karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak ve çeyrek finale çıkacak takım belli olacak. Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 270. maçına çıkacak.
Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. İkinci sırada bulunan Göztepe, en yakın rakibi Sakaryaspor'a 9 puanlık fark atmış durumda. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyararak, Süper Lig için daha çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.
Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Artistik Jimnastik İl Şampiyonluğu, Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri takım halinde Yıldızlarda İl 2.'liği, Küçüklerde İl 4.'lüğü elde etti. Şampiyonada yer alan sporcuların özverili çalışmaları takdirle karşılandı.
Erzurum'da kayakseverler, ramazanın kayak sezonuna denk gelmesi nedeniyle iftardan sonraki zamanlarını aydınlatılmış pistlerde geçiriyor. Palandöken'de bulunan 55 pistte gece kayağı saatleri ramazan için değiştirilerek, kayakseverler 19.30-21.30 saatleri arasında pistlerde kayak yapabiliyor. İftardan sonra Palandöken'e gelen kayakseverlere semaverlerden çay ikram ediliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, ramazanın Palandöken'de her yıl devam edeceğini belirtti. Kayak merkezindeki tesislerde iftar yapanlar direkt olarak kayağa başlayabiliyor ve günün yorgunluğunu atabiliyorlar. Palandöken'de gece kayağı operasyonu her gün devam ediyor ve misafirler bu uygulamadan memnun kalıyor. Palandöken'de saat 21.30'a kadar kayak yapılabilen Türkiye'deki ilk destinasyon olma özelliği taşıyor.
Kars Atletizm Sahası'nda Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Bayrak Yarışmaları ve Atletizm Geliştirme Projesi İl Birinciliği Yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara 59'u bayan, 82'si erkek olmak üzere toplam 141 sporcu katıldı. Kategorilerinde ilk 4'e giren sporcular ödüllendirildi.
Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Karate Türkiye finallerinde, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve Tavşanlı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Asiye Irmak Atılgan, Gençler B Kız Kata kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
Dün geceye damga vuran ve ülke gündemine bomba gibi düşen Trabzonspor-Fenerbahçe maçının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Maç sonunda korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran ve gözaltına alınan 12 kişiden biri olan taraftarın başkasının passoligiyle stada girdiği ortaya çıktı.
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