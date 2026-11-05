Milli sporcu Deniz Eflin Sarıgöz, Yunanistan'da altın madalya hedefiyle ringe çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Milli sporcu Deniz Eflin Sarıgöz, Yunanistan'da altın madalya hedefiyle ringe çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Milli sporcu Deniz Eflin Sarıgöz, Yunanistan\'da altın madalya hedefiyle ringe çıkacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Milli sporcu Deniz Eflin Sarıgöz, Yunanistan\'da altın madalya hedefiyle ringe çıkacak
Haber Videosu

Milli muaythai sporcusu Deniz Eflin Sarıgöz, 6-16 Kasım'da Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na milli takım formasıyla ilk kez katılacak. Temmuzda 38 kiloda Türkiye şampiyonu olan Sarıgöz, altın madalya hedefiyle ringe çıkacak.

Adana'da milli sporcu 14 yaşındaki Deniz Eflin Sarıgöz, Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle ringe çıkacak.

Ağabeyi de muaythaiyle ilgilenen Deniz Eflin, babasının da bu spora yönlendirmesiyle 11 yaşında antrenmanlara başladı.

Antrenmanlarla her geçen gün kendini geliştiren Deniz Eflin, katıldığı turnuvalarda tecrübe kazanmasının yanı sıra çeşitli dereceler de elde etti.

Deniz Eflin, son olarak temmuzda Adana'da düzenlenen Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Müsabakalardaki başarılarıyla milli takım forması giymeye hak kazanan Deniz Eflin, 6-16 Kasım'da Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak.

Milli takım formasıyla ilk kez katılacağı şampiyona için hazırlıklarını tamamlayan Deniz Eflin, altın madalya hedefiyle ringe çıkacak.

"Kendimi birincilik kürsüsünde hayal ediyorum"

Milli sporcu Deniz Eflin Sarıgöz, AA muhabirine, şampiyona için günde çift antrenmanla yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi.

Muaythainin yüksek disiplin isteyen bir spor olduğunu anlatan Deniz Eflin, kilosunu ve kondisyonunu korumak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

Deniz Eflin, kısa sürede elde ettiği başarılarla ailesini gururlandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hayri Doğan Hozanlı Türkiye Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 38 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu ve altın madalya kazandığını ifade eden Deniz Eflin, şöyle konuştu:

"İlk kez katıldığım Türkiye şampiyonasında birinci olmak bile bana çok büyük bir motive verdi. Ailem benimle çok gurur duyuyor. 6-16 Kasım'da Yunanistan'da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemi çok güzel bir şekilde temsil edeceğim. Üzerimdeki sorumluluğu biliyorum. Güçlüyüm, motiveyim oradan şampiyon olarak dönmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek hedeflerimden biri. İstiklal Marşı'nı okutmak aklıma geldikçe gururlanıyorum ve pes etmiyorum. Kendimi birincilik kürsüsünde hayal ediyorum. Yunanistan'da yapılacak dünya şampiyonasında birinci olup altın madalyayı kazacağım ve boynuma takacağım, İstiklal Marşı'mı okutacağım.

"Boynumuza altın madalyayı takarak dönmek istiyoruz"

Milli takım antrenörü Elif Sarıgüney de Deniz Eflin'in disiplinden taviz vermeyen başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Sporcusunun önümüzdeki dönemlerde daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade eden Sarıgüney, şunları kaydetti:

"Bir muaythaicinin hem mental hem de fiziksel gücü olmak zorunda. Yunanistan'da yapılacak dünya şampiyonasında ben de milli takım antrenörü olarak köşede yer alacağım ve ona en iyi desteği sağlayacağız. Amacımız inşallah orada bayrağımızı dalgalandırmak. Boynumuza altın madalyayı takarak dönmek istiyoruz."

Kaynak: AA
Milli TakımYunanistanTürkiyeAdanaDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı Hücre evinden cephanelik çıktı Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:24
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:48
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 12:03:05. #7.13#
SON DAKİKA: Milli sporcu Deniz Eflin Sarıgöz, Yunanistan'da altın madalya hedefiyle ringe çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android