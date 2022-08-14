Organizasyonda Türkiye bir altın, ikişer gümüş ve bronz madalya ile ülke sıralamasında, Japonya ile Fransa 'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guayaquil kentindeki şampiyonanın ferdi müsabakalarının son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, mücadele etti.

Kaynak: AA

Hilal Öztürk, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Genç milli judocu Hilal Öztürk, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı - Son Dakika

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