İtalya'da 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Jesolo kentinde düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda full contact, low kick, light contact ve point fighting kategorilerinde milliler kıyasıya yarıştı. Muaythai ve Kick Boks dalında 5 yıldır başarılar elde eden Milli sporcu Sudenur, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek Altın madalya kazandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Milli sporcu Sudenur İtalya'da Türk Bayrağını dalgalandırdı - Son Dakika

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