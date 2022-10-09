Milli sporcu Sudenur İtalya'da Türk Bayrağını dalgalandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli sporcu Sudenur İtalya'da Türk Bayrağını dalgalandırdı

09.10.2022 13:31
Milli sporcu Sudenur İtalya'da Türk Bayrağını dalgalandırdı

Zonguldaklı milli sporcu Sudenur Basancı İtalya'da gerçekleşen Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Altın madalyanın sahibi oldu.

Zonguldaklı milli sporcu Sudenur Basancı İtalya'da gerçekleşen Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya'da 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Jesolo kentinde düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda full contact, low kick, light contact ve point fighting kategorilerinde milliler kıyasıya yarıştı. Muaythai ve Kick Boks dalında 5 yıldır başarılar elde eden Milli sporcu Sudenur, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek Altın madalya kazandı.

Türkiye'ye Altın madalya kazandırmanın heyecanını yaşayan Milli sporcu Sudenur, omuzlarında Türk bayrağı üzerinde Ay-yıldızlı formasıyla ringde tur attı. Antrenör Cemal Kocabaş' da müsabaka sonunda sporcusunu kutlayarak duygusal anlar yaşandı. Altın madalya ödülü Milli sporcu Sudenur Basancıya takdim edilirken İtalya'da Türk Bayrağı dalgalanıp İstiklal Marşı okundu. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı Son dakika haberleri... Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı Akademisyenler Çin'in Siyasi Sistemini ve Yönetişim Başarılarını Övüyor Akademisyenler Çin'in Siyasi Sistemini ve Yönetişim Başarılarını Övüyor Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
Kaynak: İHA

Kick Boks, İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcu Sudenur İtalya'da Türk Bayrağını dalgalandırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 19:38:01. #1.13#
SON DAKİKA: Milli sporcu Sudenur İtalya'da Türk Bayrağını dalgalandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement