Milli sporcu Şükrü Kirlikaya, babasının hayalini gerçekleştiriyor

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Milli sporcu Şükrü Kirlikaya, imkansızlıklar nedeniyle yıllar önce muaythai sporunu bırakmak zorunda kalan babasının milli forma hayalini gerçekleştirecek olmanın gururuyla Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Babasının yönlendirmesiyle 7 yaşında muaythai sporuna başlayan Şükrü, gittiği spor salonunda şu anki milli takım antrenörü Kevser Bilgin'le tanıştı.

Antrenörünün gözetiminde çalışmalarını sürdüren 17 yaşındaki sporcu, katıldığı il seçmelerinde başarılı oldu.

Bu yıl Antalya'da düzenlenen Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda çıktığı 5 maçı da kazanan Şükrü, milli takıma seçildi.

Türkiye'yi 12-19 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek Şehit Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Şükrü, babasının hayali olan milli takım formasını giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Milli sporcu Şükrü Kirlikaya, AA muhabirine, başarılı olabilmesi için kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Antrenmanlarını babasının ve antrenörünün gözetiminde sürdürdüğünü anlatan Şükrü, "Buralara gelmemdeki en büyük etken babam ve Kevser hocam. Onların izinden devam etmeye çalışıyorum. Bu yıl Antalya'da yapılan organizasyonda 5 maç yaparak Türkiye şampiyonu oldum. Bu sayede eylülde Tayland'da yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Orada en büyük hedefimiz İstiklal Marşı'mızı okutup, ay yıldızlı bayrağımızı zirveye çektirmek ve dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Baba: Ersin Kirlikaya: "Oğlumla bu sporu yapmaya yeniden başladım"

Sporcunun babası Ersin Kirlikaya ise hayalini oğlunun gerçekleştiriyor olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Oğlunun başarılı olabilmesi için elinden geleni yaptığını ifade eden Kirlikaya, şunları kaydetti:

"Biz zorluklarla ve imkansızlıklarla başladık bu spora. Paramız olursa salonlara gidebiliyorduk, yoksa gitmiyorduk. Ailelerimiz bu işe çok sıcak bakmıyordu. Bu nedenle yaklaşık 10 yıl yapabildim. Daha sonra iş ve aile hayatı derken yapamadım. Son 10 yıldır da oğlumla bu sporu yapmaya yeniden başladım. Milli takım formasını giymeyi hep hayal etmiştim ama zorluklar, imkansızlıklar ve aile yapısı buna izin vermedi. Ben de oğlumla beraber bu duyguyu yaşamak istedim. Şükrü bana bu duyguyu ve gururu ülkemiz adına yaşatacak."

Antrenör Kevser Bilgin: "Türk milletinin duasını alarak şampiyon olmak istiyoruz"

Milli takım antrenörü Kevser Bilgin de sporda olduğu kadar derslerinde de başarılı olan sporcusunun hırslı ve mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Zamanında Şükrü'nün babasına da antrenörlük yaptığını anlatan Bilgin, "Herkesin imkanı bir olmuyor. Babasının imkanlarıyla Şükrü'nün imkanları bir değil. Babası sanayiye gidiyordu, oradan gelebilirse geliyordu. Gelemezse arabada yatıyordu. Ama Şükrü'nün imkanları öğle değil. Çocuklarımıza ve sporcularımıza kendimizden daha çok imkan tanımaya çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Türk milletinin duasını alarak şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.