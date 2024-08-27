Milli Sporcu Yusuf Dikeç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İkonik Pozlarını Birlikte Verdi - Son Dakika
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Milli Sporcu Yusuf Dikeç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İkonik Pozlarını Birlikte Verdi

Milli Sporcu Yusuf Dikeç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İkonik Pozlarını Birlikte Verdi

Milli sporcu Yusuf Dikeç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dünyanın konuştuğu ikonik pozu birlikte verdi. Dikeç, pozun aslında 24 yıllık bir hikayesi olduğunu belirterek, olimpiyat ruhunu yansıttığını söyledi. Başkan Seçer ise Dikeç'i tebrik ederek, Mersin'in örnek bir belediyecilik sergilediğini ifade etti.

27.08.2024 16:03  Güncelleme: 16:06
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Milli sporcu Yusuf Dikeç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dünyanın konuştuğu ikonik pozu birlikte verdi. Milli sporcu Dikeç, pozun aslında 24 yıllık bir hikayesi olduğunu belirterek, "O pozisyon bizim atışa başladığımızdan bu yana yaklaşık 24 yıldır hep aynı pozisyon. Hatta 2011 yılında dünya şampiyonu olduğumda da aynı pozisyondu. Pozun bu kadar ilgi çekmesinin sebebinin, olimpiyat ruhunu yansıtmasından kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış sırasındaki tarzıyla adından söz ettiren Dikeç, Başkan Seçer'i ziyaret etti. Milli Sporcu Yusuf Dikeç'i ağırlayan Seçer, uluslararası bir olimpiyatta Türkiye'yi dünyaya tanıttığı için ve üstün başarı gösterdiği için Dikeç'i tebrik etti. Dikeç de Başkan Seçer'e teşekkür ederek, "Gittiğim her ortamda Mersin'i örnek gösteriyorum, '81 ilde örnek bir belediyecilik' diyorum. Amatör sporları destekleyen en büyük belediyelerden birisiniz, bunu içtenlikle söylüyorum" şeklinde cevap verdi.

Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki atışının hafızalarda kaldığını vurgulayan Seçer, "Türkiye'yi dünyada konuşturdunuz, ülkemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Daha önceki dönemlerde Mersin'de bulunmanız, burada görev yapmanız da şehirdeki vatandaşlar tarafından 'Fahri Mersinli Hemşerimiz' olarak algılandı. Kentimizdeki insanlar da bundan övünç ve gurur duydu" dedi. Dikeç ise hem Mersin hem de Türkiye adına böyle bir başarı kazanmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirerek, "Ülkenin de bu ortamda, bu coğrafyada, böyle bir başarıya ihtiyacı varmış. Dünyanın böyle bir sporcuyu kabul etmesi gurur verdi" diye konuştu.

"Pozun aslında 24 yıllık bir hikayesi var"

Bu tip başarıların ve insan ruhunu okşayan sonuçların, emek, çalışma ve fedakarlıkla elde edildiğini ifade eden Seçer, Dikeç'in ikonik pozu hakkında basında yer alan açıklamalarına ilişkin de, "Bir yerde okudum, 'Eliniz cebinizde başarılı olamazsınız' diye duygularınızı belirtmişsiniz, gayet katılıyorum" dedi. İkonik pozuyla ilgili de konuşan Dikeç, "Basın mensubu arkadaşlar sorduğunda aslında ben şunu vurgulamak istemiştim; 'Eğer büyük düşünüyorsanız eliniz cebinizde, ıslık çalarak şampiyon olunmuyor. Yani çok çalışması, çok antrenman yapması lazım.' demiştim. Bu hareketten sonra arkadaşlar, 'Sen böyle dedin ama elin cebindeydi' diye yazdılar" diye konuştu.

Pozun aslında 24 yıllık bir hikayesi olduğuna dikkat çeken Dikeç, şöyle devam etti:

"O pozisyon bizim atışa başladığımızdan bu yana yaklaşık 24 yıldır hep aynı pozisyon. Hatta 2011 yılında dünya şampiyonu olduğumda da aynı pozisyondu. Pozun bu kadar ilgi çekmesinin sebebinin, olimpiyat ruhunu yansıtmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dünya; olimpiyat ruhuna uygun, fair-play'in olduğu, dopingin, ekipmanın ve teçhizatın olmadığı, doğal insan vücudunun, yeteneğinin sergilendiği saf, o duru başarıyı gördü. Olimpiyat ruhuna en uygun sporcuyu gördüğü için herhalde tüm dünya kabul etti. Bu da bizi ülkemiz adına ayrıca mutlu etti."

"Spor, uluslararası barış elçisidir"

Sporun birleştirici gücüne işaret eden Seçer, bu tip spor müsabakalarının farklı kültürleri ve farklı milletlerden insanları bir araya getirmesi dolayısıyla oldukça önemli olduğunu vurguladı. Mersin gibi küçük Türkiye hüviyetindeki bir kentin de spor gibi farklı kültür, bölge, etnik yapıdan ve inanç grubundan insanı bünyesinde barındırdığını ifade eden Seçer, "Spor ve kültür-sanat faaliyetleri insanları bir araya getiriyor. İşte onun için 'spor barış demek' diyoruz. Spor, uluslararası barış elçisidir. Bu anlamda da yaptığınız çalışmalar ve elde ettiğiniz bu başarı çok değerli ve kutsal. Aynı zamanda dünya barışına katkı sağlıyor" diyerek başarılarının devamını diledi. Konuşmaların ardından Milli sporcu Dikeç, Başkan Seçer ile dünyanın konuştuğu ikonik pozu birlikte verdi.

Dikeç, olimpiyatlarda giydiği tişörtün aynısını imzalayarak Başkan Seçer'e hediye ederken, Seçer de Dikeç'e Roma Mitolojisi'nde çiçek ve bahar tanrıçası olan Flora büstü hediye etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ile Dikeç'in antrenörü Erdinç Bilgili de yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Sporcu Yusuf Dikeç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İkonik Pozlarını Birlikte Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Sporcu Yusuf Dikeç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İkonik Pozlarını Birlikte Verdi - Son Dakika
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