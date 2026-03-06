Milli Sporcular BAE'den Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Sporcular BAE'den Tahliye Edildi

06.03.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tenis Federasyonu, BAE'de mahsur kalan milli sporcuları ve hakemi güvenli şekilde tahliye etti.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), İran ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler sonrası turnuvalar için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan milli sporcular ile Türk hakemin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler doğrultusunda Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası'na katılmak üzere bölgede bulunan sporcularımız Ergi Kırkın, Mert Alkaya ve Yankı Erel ile hakemimiz Toygar Alagöz'ün yurda dönüş süreci Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yakından ve koordineli şekilde takip edilmiştir. ATP tarafından yapılan planlama kapsamında sporcularımız ve hakemimiz, kara yoluyla Umman'ın Muscat Havalimanı'na güvenli şekilde ulaşmıştır. TSİ 22.30 civarındaki uçuşla önce Mısır'ın Hurgada kentine iniş gerçekleştirilmiş, ardından yapılan aktarma ile İtalya'nın Milano Malpensa Havalimanı'na bugün TSİ 08.30'da varış sağlanmıştır."

Milli sporcular ile Türk hakemin güvenli şekilde bölgeden ayrılmalarına yardımcı olan kurumlara teşekkür edilen açıklamada, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen ATP'ye planlama sürecindeki katkıları için teşekkür ederiz. Ayrıca süreç boyunca destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığına müteşekkiriz." denildi.

BAE'deki uçuş iptalleri nedeniyle mahsur kalmışlardı

Milli tenisçiler Ergi Kırkın, Mert Alkaya ve Yankı Erel ile Türk hakem Toygar Alagöz, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası İran'ın, ABD üslerinin bulunduğu gerekçesiyle karşı saldırıda bulunduğu ülkelerden biri olan BAE'deki uçuş iptalleri nedeniyle bu ülkede mahsur kalmıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Güvenlik, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcular BAE'den Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:39:45. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Sporcular BAE'den Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.