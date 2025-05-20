Milli Sporcularımızdan 3 Madalya

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 3 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre milliler, başkent Atina'da devam eden organizasyonda birer altın, gümüş ve bronz madalya aldı.

Genç erkekler yaş grubu dinamik apnea paletsiz (DNF) disiplininde yarışan milli sporcu Nida Murathan Bulut, yatay dalışını 130 metrede tamamlayarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Bu disiplinde ayrıca milli sporcu Ediz Duman, 119 metreyle bronz madalyanın sahibi oldu.

DNF disiplininde genç kadınlarda müsabakayı 78,5 metreyle bitiren milli sporcu Ece Akgün ise gümüş madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Milli sporcularımızı ve antrenörlerimizi tüm kalbimle kutluyorum, onlara teşekkür ediyorum. Bu başarı Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve serbest dalıştaki tüm paydaşlarımız ile aldığımız ve hayata geçirdiğimiz doğru kararların sonucudur, geçen sene elde ettiğimiz dünya rekoru ve madalyaların devamıdır. 40 ülkenin arasından bayrağımızı en yükseğe taşıyan sporcularımız, sualtı topluluğu ailemizin onuru ve gururu olmuştur." ifadelerini kullandı.