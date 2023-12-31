Milli Sürat Patenci Muhammed Bozdağ, Avrupa Şampiyonası ve Kış Gençlik Olimpiyatları\'nda Madalya Kazanmayı Hedefliyor

Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ, Avrupa Şampiyonası ve 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda katılıp madalya kazanarak Türkiye'ye bu alanda bir ilki yaşatmayı hedefliyor.

Küçük yaşlarda kayak yaptığı sırada babasının halk günlerinde sürat patenine getirmesiyle spora olan ilgisini bu branşa kaydıran 16 yaşındaki Muhammed Bozdağ, bir süre ilgili kulüplerde sürat pateni yaptı.

Kendini geliştirerek milli sporcu olmayı başaran Bozdağ, geçtiğimiz yıllarda Polonya ve Macaristan'daki Kısa Kulvar Sürat Pateni Challenge Serisi 1 ve 2 yarışlarında ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı.

Yeni yılın ilk ayında yeni başarılar için mücadele edecek

Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Bozdağ, 12-14 Ocak 2024'te Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda buz üstünde altın madalya hedefiyle mücadele verecek.

Bozdağ, geçen yıl dünya şampiyonasında gösterdiği başarı sonrası 19 Ocak-1 Şubat 2024'te Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde düzenlenecek 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Kendisi için ilk olacak bu organizasyonda aynı zamanda sürat pateni branşında Türkiye'yi ilk kez temsil edecek iki sporcudan biri olan Bozdağ, söz konusu organizasyonda başarılı olmak içinter döküyor.

Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ, AA muhabirine, daha öncelerde kayak yaptığını, 7 senedir de sürat pateni branşıyla uğraştığını söyledi.

Halk seansları sırasında bu sporla tanıştığını belirten Bozdağ, "Sonra babama beni kulüplere yazdırmasını söyledim. Sağ olsun beni kırmadı ve kulübe yazdırdı. Kulüpte kendimi geliştirdim ve şimdi bu spora devam ediyorum." dedi.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız"

Bir süredir milli formayı giydiğini ifade eden Bozdağ, "Dört yıldır milli takımdayım. Bir sene önce Macaristan'da 1500 metrede, sonrasında Polonya'daki yarışlarda da 1000 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazandım. Geçen sene Dünya Gençler Şampiyonası'na Toprak Efe Eroğlu ile katıldım. 1000 metrede ikimiz aynı puanla kış olimpiyatlarına kota kazandık. Bu bizim branşta ilk. İnşallah orada madalya almayı düşünüyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. O kürsüde yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Milli sporcu Furkan Akar'ın 4. Kış Olimpiyat Oyunları'nda kısa kulvar sürat pateni dalında 6. olarak Türkiye'ye önemli bir başarı getirdiğini anımsatan Bozdağ, "Ocak ayındaki şampiyonaya Furkan Akar ile katılacağız. Sonra biz Güney Kore'ye gideceğiz. Furkan Akar geçtiğimiz olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etti ve bize bir ilki yaşattı. Gençler olarak biz de 2024'teki Gençlik Kış Olimpiyatları'nda bir ilki yaşatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.