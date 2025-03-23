Milli Takım A Ligi'ne Yükseldi

Stat: Puskas Arena
Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya)
Macaristan: Dibusz, Fiola (Dk. 46 Nego), Orban, Marton Dardai (Dk. 61 Szalai), Bolla, Bence Dardai (Dk. 46 Nikitscher), Vecsei (Dk. 74 Csoboth), Kerkez, Szoboszlai, Gazdag (Dk. 60 Toth), Varga
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 46 Salih Özcan), Oğuz Aydın (Dk. 71 Deniz Gül), Arda Güler (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Kenan Yıldız (Dk. 82 Yusuf Akçiçek), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 37 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 39 Arda Güler, Dk. 90 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 21 Fiola, Dk. 52 Marton Dardai, Dk. 59 Orban, Dk. 72 Varga (Macaristan), Dk. 30 İsmail Yüksek, Dk. 43 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 72 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda da 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi.
53. dakikada sol kanattan ay-yıldızlı takımın kullandığı kornerde Macaristan savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasının dışında önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'da kaldı.
57. dakikada sol kanattan Kerkez'in yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazında topa gelişine vuran Nego'nun şutundanda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.
90. dakikada milli takım karşılaşmadaki üçüncü gol sevincini yaşadı. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı topla ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper Yılmaz, arka direğe ortaladı. Altıpas içinde Abdülkerim Bardakcı'nın uygun durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
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