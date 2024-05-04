Milli Takım Antrenörü Ufuk Şimşek ve Oğulları Yeni Sporcular Yetiştiriyor - Son Dakika
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Milli Takım Antrenörü Ufuk Şimşek ve Oğulları Yeni Sporcular Yetiştiriyor

Milli Takım Antrenörü Ufuk Şimşek ve Oğulları Yeni Sporcular Yetiştiriyor

Milli takım tekvando antrenörü Ufuk Şimşek, kendisi gibi antrenörlük yapan 2 oğluyla tekvando ve kick boks branşlarında yeni sporcular yetiştirmek için ter döküyor. Niğde'de özel bir spor salonunda 6'sı uluslararası, 25'i ulusal turnuvalara hazırlanan 150 sporcu, 48 yaşındaki Ufuk Şimşek ile oğulları 27 yaşındaki Halil İbrahim ve 21 yaşındaki Kutay'dan eğitim alıyor. Şimşek ailesi, tekvando ve kick boksta yeni yıldızlar yetiştirmek için haftanın 7 günü eğitim veriyor.

04.05.2024 11:13  Güncelleme: 11:21
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Milli takım tekvando antrenörü Ufuk Şimşek, kendisi gibi antrenörlük yapan 2 oğluyla tekvando ve kick boks branşlarında yeni sporcular yetiştirmek için ter döküyor.

Niğde'de özel bir spor salonunda 6'sı uluslararası, 25'i ulusal turnuvalara hazırlanan 150 sporcu, 48 yaşındaki Ufuk Şimşek ile oğulları 27 yaşındaki Halil İbrahim ve 21 yaşındaki Kutay'dan eğitim alıyor.

Antrenör Şimşek ailesi, tekvando ve kick boksta yeni yıldızlar yetiştirmek için haftanın 7 günü eğitim veriyor.

Milli takım tekvando antrenörü Ufuk Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni bitirdikten sonra antrenörlük görevine başladığını söyledi.

Yetiştirdiği bazı sporcuların Avrupa ve Türkiye'de dereceler elde ettiklerini anlatan Şimşek, "Savaşmak Türk insanının yapısında var. 1990'lı yıllarda televizyonlarda dövüş filmleri dikkatimi çekiyordu, hemen abime söyledim ve beni Gençlik Spor İl Müdürlüğünde tekvando branşına yazdırdı." dedi.

Şimşek, çocuklarıyla yeni yıldızlar yetiştirmek için çalıştığını belirterek, "Meslektaş olarak çocuklarımla çalışmak çok güzel bir duygu, antrenör olarak bilgi paylaşımına çok açıklar. Tecrübelerimizden faydalanma ve kendilerini geliştirmek için çok yoğun çaba içerisindeler." diye konuştu.

Kutay Şimşek: "Kendimi geliştirmeye çalışıyorum"

Milli sporcu ve tekvando antrenörü Kutay Şimşek de spora 4 yaşında başladığını, babasının antrenörü olmasının avantajlarını yaşadığını aktardı.

Ağabeyini örnek aldığını anlatan Kutay, katıldığı müsabakalarda hem babasına hem de antrenörüne karşı hissettiği sorumluluk nedeniyle daha fazla stres yaşadığını kaydetti.

Başarılı olduğunda normalden daha fazla sevinç yaşadığını dile getiren Kutay, "Hem salonda antrenör olarak hem de ev içerisinde aile ortamında mutluluk yaşıyoruz. Babamla meslektaş olmak çok büyük bir avantaj, önümde çok iyi bir örnek var. Baba oğul gibi değil abi kardeş veya arkadaş oluyoruz. Onun deneyimlerinden daha iyi yararlanabiliyorum, onun yaşantısından pay çıkartıyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Abimle de sürekli fikir alışverişi içerisindeyim, eksik kaldığımız konularda birbirimize danışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gıda mühendisi ve tekvando antrenörü Halil İbrahim Şimşek ise "Mühendis olarak göremeyeceğim insanları görüp tanıyorum, yaptığım işlerin yorgunluğunu gelip burada atabiliyorum, dinlenebiliyorum ve keyif alıyorum." dedi.

Halil İbrahim, aile ortamında çalışmaktan çok mutlu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Takım Antrenörü Ufuk Şimşek ve Oğulları Yeni Sporcular Yetiştiriyor - Son Dakika

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