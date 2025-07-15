Milli Takım Avrupa İkincisi

15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde geçen yılın şampiyonu İtalya ile karşılaşan milli takım, 3-1 mağlup olarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

Antrenör Gökmen Öçal yönetimindeki milli takım kadrosunda Kenan Eren Kahraman, Görkem Öçal, Ahmet Şahan ve Kuzey Gündoğdu yer aldı.