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Milli Takım Boks Antrenörü İshak Tiryaki, 2024'te Kariyerini Noktalayacak - Son Dakika
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Milli Takım Boks Antrenörü İshak Tiryaki, 2024'te Kariyerini Noktalayacak

Zonguldak'ta Milli Takım Boks antrenörü İshak Tiryaki, antrenörlük kariyerini 2024 yılında sonlandıracağını açıkladı. Tiryaki, boks sporuna 1984 yılında girdiğini ve bugünlere getirdiğini belirterek, artık psikolojik olarak dayanma gücü ve heyecanının kalmadığını ifade etti.

Milli Takım Boks Antrenörü İshak Tiryaki, 2024\'te Kariyerini Noktalayacak
25.12.2023 - 15:07,
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Zonguldak'ta Milli Takım Boks antrenörü İshak Tiryaki, 2024 yılında kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Milli Takım Boks antrenörü İshak Tiryaki, antrenörlük kariyerini noktalayacağını duyurdu. Tiryaki "Miladımızı doldurduğumuzu düşünüyoruz" diyerek "1984 yılında kapısından girdiğimiz boks sporunu sporcu ve antrenör olarak bugünlere getirdik miladımızı doldurduğumuzu düşünüyorum. 2024 de noktayı koyma kararı aldık. Öyle ki artık psikolojik olarak dayanma irade gösterme gücümüz işin en acısı heyecanımız kalmadı" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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