Milli Takım, EURO 2024\'te Çekya\'yı yenerek galibiyet coşkusunu Kartal Meydanı\'nda kutladı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Çekya ile oynadığı maçın heyecanı Kartal Meydanı'nda kurulan dev ekranda yaşandı. Yüzlerce kişinin dev ekranda takip ettiği karşılaşmayı Milli Takımımız 2-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynadığı EURO 2024 F Grubu 3. maçının heyecanı Kartal'da kurulan dev ekranla yaşandı. Kartal Belediyesi tarafından Kartal Meydanı'nda kurulan dev ekranda yüzlerce Kartallı vatandaş karşılaşmayı takip etti. Saat 22.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde başlayan karşılaşma A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 2-1 galibiyetle sonlanırken, galibiyet coşkusunu Kartallı vatandaşlar meydanda doyasıya yaşadı.

Galibiyet coşkuyla kutlandı

Millilerin, Çekya ile oynadığı maçta Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un son dakikalarda attığı gol ile sahadan galibiyetle ayrılırken, Kartal meydanda galibiyet coşkuyla kutlandı. Coşkuyla kutlanan galibiyet sonrasında Milli takım marşlarıyla meydanda kutlamalara devam edildi.

Maçı izlemeye gelen vatandaşlardan Kadir Can, "Kartal meydanda toplandık. Gruptan çıkmak istiyoruz. Heyecanlıyız. Maç izlemeye geldik. Gökhan Yüksel Başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Maçı seyretmek için meydana gelen vatandaşlardan Evren Bozacı, "2008'de yaşadığımız heyecanı burada yaşamaktayız. Bu maçı 2-1 biz alacağız" diye konuştu - İSTANBUL