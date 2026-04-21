Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Takım, Golbol Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

21.04.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkek Golbol Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek 2026 IBSA Golbol Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Milli takım, Çin'de 6-16 Haziran'da düzenlenecek Golbol Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde başladı.

Milli takım antrenörü Ali Tekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da ilk kez kamp yaptıklarını söyledi.

Dünya Şampiyonası'na 16 ülkenin katılacağını ifade eden Tekçi, "Biz son Avrupa şampiyonuyuz. Önceki dönemlerde güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamplarımızı yapmıştık. Bu kampımızda da Kastamonu'ya geldik. Çok beğendik." dedi.

Kampa bu ayın sonunda ara vereceklerini, mayıs ayı itibariyle tekrar başlayacağını anlatan Tekçi, şunları kaydetti:

"Diğer kampımızı da yine Kastamonu'da yapmayı düşünüyoruz. Şu anda hedeflediğimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sporcuların motivasyonu, konsantrasyonu çok iyi durumda. Rakiplerimiz çok iyi, biz de iyiyiz. Biz buraya Avrupa Şampiyonu olarak gideceğiz. Favori takımlardan biriyiz. Rakiplerimizi çok iyi, biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. İyi bir hazırlık dönemi atlatıyoruz. İnşallah Allah da kısmet ederse güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Kastamonu, Antrenman, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:23
17:09
17:08
16:06
15:41
15:40
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 18:23:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.