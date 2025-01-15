Milli Takım H&N Kupası'nda Mücadele Edecek

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek H&N Kupası'nda mücadele edecek.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcuların 2025 yılında katılacağı ilk uluslararası organizasyon, 22-26 Ocak tarihlerinde Münih kentinde yapılacak.
Kupada milli takımı Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Mustafa İnan, Buğra Selimzade, Mert Nalbant ve Damla Köse temsil edecek.
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