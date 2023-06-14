Milli Takım'da Letonya maçı öncesi Çağlar Söyüncü'den kötü haber!

A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Milli stoper, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.
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