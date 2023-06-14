Milli Takım'da Letonya maçı öncesi Çağlar Söyüncü'den kötü haber! - Son Dakika
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Milli Takım'da Letonya maçı öncesi Çağlar Söyüncü'den kötü haber!

14.06.2023 14:29

Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Çağlar, kamptan ayrılarak teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. TFF tarafından yapılan açıklamada, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Milli stoper, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

KAMPTAN AYRILDI

Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

Letenya maçı öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu, apar topar kadrodan çıkarıldı
YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: kadro açıklanırken sakat değil miymiş ? sakatlığı varsa neden çağrıldı ? ama Milli takımda oynamak istemeyenler var, geçende birisinin başı ağrımış, çekti gitti, kendi takımında oynadı. eskiden milli takımda çok oynayan transferde çok para kazanırdı, yani transferde ölçü kaç defa milli olduğuydu... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: NE ZAMAN SAKATLANMIŞ, MAÇ OYNAMADI Kİ... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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A Milli Futbol Takımı, Çağlar Söyüncü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Takım'da Letonya maçı öncesi Çağlar Söyüncü'den kötü haber! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Takım'da Letonya maçı öncesi Çağlar Söyüncü'den kötü haber! - Son Dakika
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