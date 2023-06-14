Milli Takım'da Letonya maçı öncesi Çağlar Söyüncü'den kötü haber!

süleyman hakan gökşen:

kadro açıklanırken sakat değil miymiş ? sakatlığı varsa neden çağrıldı ? ama Milli takımda oynamak istemeyenler var, geçende birisinin başı ağrımış, çekti gitti, kendi takımında oynadı. eskiden milli takımda çok oynayan transferde çok para kazanırdı, yani transferde ölçü kaç defa milli olduğuydu...